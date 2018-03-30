В югорских торговых центрах выявляют нарушения противопожарных правил

Проверку всех объектов массового скопления граждан в Югре межведомственная комиссия собирается провести до 11 апреля. В состав инспекторской комиссии вошли работники органов прокуратуры , сотрудники территориальных подразделений МЧС России и представители органов местного самоуправления.

При проверках специалисты надзорных органов будут обращать внимание на работу систем пожаротушения, оповещения, наличие огнетушителей в зданиях и функционирование пожарной сигнализации. А также проведут осмотры эвакуационных путей и выходов. В ходе таких мероприятий будут оценивать уровень подготовки персонала к чрезвычайным ситуациям и их поведение при внештатных условиях.

Первые проверки в Ханты-Мансийске уже выявили ряд нарушений на содержание и размещение первичных средств пожаротушения. За такие нарушения возлагается административное наказание. Собственники зданий, в которых в ходе проверочных мероприятий были выявлены несоответствия, в ближайшее время обязаны устранить все недостатки.

Вчера проверке подвергся ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске. Заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС РФ по Югре Сергей Мочиевский: «Мы пришли сюда неожиданно и внезапно для администрации объекта, чтобы увидеть реальное положение дел. На объекте имеются нарушения режимного характера, а это значит, что они происходят здесь каждый день».

Помимо проверки объектов в зданиях, пройдут тренировки по эвакуации, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.