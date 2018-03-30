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Следователи устанавливают причины смерти в роддоме чиновницы из Златоуста
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Следователи устанавливают причины смерти в роддоме чиновницы из Златоуста 

АиФ 1 час назад
Фото: 74.ru
Следователи начали проверку по факту смерти в Челябинске роженицы из Златоуста, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
О трагической новости в социальной сети Facebook сообщил глава Златоуста Вячеслав Жилин. Погибшая Наталья Алексюк работала начальником отдела по взаимодействию со СМИ в городской администрации. Девушка скончалась 29 марта после операции, проведённой во время родов.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», — рассказали в следственном управлении СКР по Челябинской области.
По словам коллег, врачи отправили Наталью рожать в областной перинатальный центр. Там девушке сделали кесарево сечение. Ребёнок погибшей находится в больнице.
«Я проработал с Натальей много лет, ещё с того времени, когда был председателем Собрания депутатов. Знал её как профессионала с большой буквы, человека компетентного и ответственного, жизнерадостного и активного… Вместе с Собранием депутатов, мэрией Златоуста приношу свои соболезнования родным и близким», — отметил Вячеслав Жилин.
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