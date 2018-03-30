Следователи начали проверку по факту смерти пресс-секретаря главы Златоуста в роддоме 

Следственное управление СК России по Челябинской области начало проверку по факту смерти пресс-секретаря главы Златоуста Натальи Алексюк в городском роддоме, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. Алексюк умерла 29 марта после родов, прошедших с осложнением. Во время беременности у неё были серьёзные проблемы со здоровьем. Врачи провели экстренное кесарево сечение. Ребёнок родился недоношенным, его в настоящее время выхаживают.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», — рассказали в пресс-службе.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Инцидент также рассматривался в областном штабе по материнской смертности челябинского минздрава. Разобраться в причинах поручили главному акушеру региона.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти полугодовалого младенца в одном из социальных центров.