Стало известно, сколько зарабатывает девушка из Владивостока на Доме-2 

Участники скандальной телестройкиДом-2 не только строят любовь, но и зарабатываю деньги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дни.ру. Как стало известно, первые три месяца новенькие участники не получают зарплату, им предоставляется жилье и питание. Далее они начинают получать деньги за пребывание на шоу — от 20 до 200 тысяч рублей в месяц. О своих доходах участникам стройки рассказывать запрещено, для этого они подписывают контракт о неразглашении, но после ухода многие начинают делиться рассказами о своем заработке. Так, стало известно, что скандальная участница из Владивостока Ольга Рапунцель зарабатывает около 200 тысяч рублей в месяц. Что касается ведущих, то, по слухам, Ольга Бузова зарабатывает в месяц только на Доме-2 около 50 тысяч долларов — это приблизительно три миллиона рублей. Напомним, 1 апреля участница Дома-2 из Владивостока впервые стала мамой. Ольга Рапунцель родила дочь. Читайте самые интересные новости Приморья в Telegram-канале РИА VladNews
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