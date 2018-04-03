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Девушка на белом авто разыскивается во Владивостоке
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Девушка на белом авто разыскивается во Владивостоке 

Primpress 25 минут назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока разыскивают девушку, которая притерла автомобиль на парковке и скрылась, сообщает PRIMPRESS.
По словам пострадавших, все произошло в районе Пушкинской, 52.
«Притерли машину рядом с клиникой лазерной хирургии, есть видео с камеры наружного наблюдения. Просьба виновника Серый Toyota Runx (госномер), за рулем девушка. выйти на связь. Телефон для связи +79146722307», — пишет горожанин (орфография и пунктуация — авторские).
На кадрах опубликованного ролика видно, как автомобилистка пытается аккуратно выехать с парковки, но в какой-то момент опасно сближается с другой машиной. Впрочем, по видео нельзя точно утверждать, было ли ДТП.
В комментариях к ролику мнения разделились: одни пользователи встали на сторону пострадавшего, другие же назвали его мелочным: «Там эта царапка лечится максимум за 500 рублей. Не факт, что девушка вообще в курсе, что притерла чье-то корыто».
В то же время многие юзеры удивляются, почему автор не обратился в ГИБДД с этим видео.
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