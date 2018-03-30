Спутники воспитанников центра «Сириус» отправят на МКС в июле

Наноспутник «СириусСат-1» летом прошлого года был продемонстрирован Владимиру Путину Сочи во время посещения им образовательного центра «Сириус». Тогда сконструировавшие космический аппарат дети попросили президента оказать помощь в его запуске на орбиту. Впоследствии сообщалось, что в космос запустят сразу два спутника.

"Доставка космических аппаратов проекта «СтриусСат» на МКС планируется в июле", — сообщили РИА Новости в пресс-центре РКК «Энергия», которая занимается транспортным обеспечением российского сегмента станции.

Там пояснили, что работы по сертификации космических аппаратов перед отправкой на орбиту будут начаты после их передачи в «Энергию» компанией «Спутникс» (разработчик платформы, на базе которой создан аппарат).

"Сейчас мы в компании движемся по утверждённому совместно с РКК «Энергия» и Роскосмосом плану, хотя подписание формального соглашения между РКК «Энергия» и «Спутникс» пока задерживается со стороны РКК «Энергия», и процедуры согласования по запуску пока не начаты", — сказали, в свою очередь, в компании «Спутникс».

Там надеются, что задержки с документами не повлияют на сроки отправки на орбиту школьного спутника и РКК «Энергия» успеет провести все необходимые процедуры.

"Успеть очень важно, так как ко всем пусковым мероприятиям привязана обширная образовательная программа космической смены детского центра «Сириус», — рассказали в «Спутниксе».

В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что процедура подготовки спутников к доставке на МКС — это длительный процесс. Он заключается в прохождении пожарной, токсикологической экспертиз, тестирования на электромагнитную совместимость с имеющимся на станции оборудованием. Например, отметил он, небольшой робот «Спотти» компании «Вконтакте» по этим причинам не может отправиться на МКС уже около года.

Собеседник считает, что в случае с «СириусСат-1» также может произойти задержка с сертификацией спутников.