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В Саратове пройдет благотворительная пасхальная ярмарка
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В Саратове пройдет благотворительная пасхальная ярмарка 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Горожан пригласили 1 апреля на пасхальную ярмарку за пасхальными изделиями ручной работы. Ярмарка будет работать с 8.00 до полудня.
Мероприятие состоится в Саратове на территории храма во имя преподобного Серафима Саровского. Благотворительная ярмарка покажет саратовцам, какие шедевры можно изготовить своими руками. Мастера покажут свои изделия — расписные пасхальные яйца, сувениры и игрушки, всевозможные поделки из ткани, ниток, дерева, стекла и бисера. А на собранные средства будут куплены подарки для детей из приюта «Возвращение».
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