В Саратове пройдет благотворительная пасхальная ярмарка 

Горожан пригласили 1 апреля на пасхальную ярмарку за пасхальными изделиями ручной работы. Ярмарка будет работать с 8.00 до полудня.
Мероприятие состоится в Саратове на территории храма во имя преподобного Серафима Саровского. Благотворительная ярмарка покажет саратовцам, какие шедевры можно изготовить своими руками. Мастера покажут свои изделия — расписные пасхальные яйца, сувениры и игрушки, всевозможные поделки из ткани, ниток, дерева, стекла и бисера. А на собранные средства будут куплены подарки для детей из приюта «Возвращение».