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Кабмин утвердил программы по переселению соотечественников из-за рубежа
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Кабмин утвердил программы по переселению соотечественников из-за рубежа 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России утвердило программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В частности, подобные программы одобрены для Камчатского края, Волгоградской области, Ивановской и Владимирской областей. Для Камчатского края предусматривается приоритетное переселение специалистов строительной отрасли, работников отраслей рыболовства и рыбоводства. Реализация программы позволит привлечь в Камчатский край до 2023 года не менее 1500 соотечественников.
В Волгоградскую область предусматривается приоритетное переселение специалистов и учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. Реализация подпрограммы позволит привлечь в регион до 2021 года 3840 соотечественников.
В Ивановскую область предусматривается приоритетное переселение соотечественников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, инженеров и учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. Реализация подпрограммы позволит привлечь до 2020 года 750 соотечественников.
Во Владимирскую область предусматривается приоритетное переселение соотечественников, имеющих профессии, востребованные на рынке труда региона, прежде всего в организациях агропромышленного комплекса. Реализация подпрограммы позволит привлечь во Владимирскую область до 2022 года 600 соотечественников.
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