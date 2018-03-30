Кабмин утвердил программы по переселению соотечественников из-за рубежа

Правительство России утвердило программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В частности, подобные программы одобрены для Камчатского края Волгоградской области , Ивановской и Владимирской областей. Для Камчатского края предусматривается приоритетное переселение специалистов строительной отрасли, работников отраслей рыболовства и рыбоводства. Реализация программы позволит привлечь в Камчатский край до 2023 года не менее 1500 соотечественников.

В Волгоградскую область предусматривается приоритетное переселение специалистов и учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. Реализация подпрограммы позволит привлечь в регион до 2021 года 3840 соотечественников.

Ивановскую область предусматривается приоритетное переселение соотечественников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, инженеров и учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. Реализация подпрограммы позволит привлечь до 2020 года 750 соотечественников.