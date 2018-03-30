Минсельхоз будет продвигать за рубежом бренды российских халяльных и кошерных продуктов

Министерство сельского хозяйства РФ планирует продвигать за рубежом товары под брендами «Российский халяльный продукт» и «Российский кошерный продукт» в рамках работы по созданию региональных суббрендов агропромышленного комплекса (АПК). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства.

«Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на государственную регистрацию обозначений в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) «Российский кошерный продукт» и «Российский халяльный продукт» были поданы аналитическим центром Минсельхоза России в соответствии с п. 4.10 Технического задания Государственного контракта на выполнение работ по разработке брендбуков и медиаплана. Получение свидетельства о приоритетном праве на получение патентного свидетельства по соответствующим классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в установленном Роспатентом порядке разработанных исполнителем по государственному контракту товарных знаков является неотъемлемой частью технических требований к выполнению работы по созданию региональных суббрендов АПК (составляющая национального бренда АПК для идентификации российской сельхозпродукции при экспорте на внешние рынки — прим. Агентства «Москва» )», — заявили в ведомстве.

Ранее РБК сообщал, что Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции для поддержки и продвижения на мировом рынке российских суббрендов, то есть продуктов, в названии которых содержится наименование их происхождения. В пресс-службе ведомства поясняли, что в развитых странах подобные товары приносят сельхозпроизводителям дополнительную доходность. Как отметили в министерстве, российскими аналогами этой практики являются регистрация и продвижение продуктов с наименованием места происхождения товара (НМПТ), а также создание и продвижение национальных зонтичных брендов, объединяющих сельхозпродукцию, продукты питания и напитки в нишевые товарные группы с национальной принадлежностью, например «русская рыба», «русское яблоко».

В Минсельхозе Агентству «Москва» не уточнили, какие именно продукты будут экспортироваться под брендами «Российский халяльный продукт» и «Российский кошерный продукт» и в какие страны.

Согласно заявке в Роспатент, товарные знаки «Российский халяльный продукт» и «Российский кошерный продукт» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №5, 29, 30, 31, 32, 33, что позволяет выпускать и продавать под этими брендами диетическое питание, пищевые добавки, мясо, рыбу, грибы, йогурты, чай, кофе, другие продукты и напитки, а также зерно, новогодние елки, пиво и другие алкогольные напитки.