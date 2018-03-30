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Сотрудники сервисного центра испортили компьютер костромички вместо ремонта
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Сотрудники сервисного центра испортили компьютер костромички вместо ремонта 

k1news.ru 54 минуты назад
Фото: k1news.ru
Более 100 тысяч рублей по суду получила костромичка, которую обманули сотрудники компьютерного сервисного центра. Они месяц не возвращали женщине технику, а потом вернули с неожиданной «начинкой», сообщает Костромской областной суд.
4 сентября прошлого года она вызвала на дом мастера, чтобы тот починил компьютер. Мужчина пояснил, что исправить неполадку можно только в сервисном центре. С этими словами он забрал системный блок и монитор. 7 сентября костромичке вновь позвонили и сказали, что многие детали компьютера нужно заменить. Узнав о стоимости ремонта, она отказалась от услуг и попросила вернуть технику.
Но ждать возвращения пришлось месяц. Костромичка написала заявление в полицию, когда узнала об итогах «ремонта». В системном блоке оказались заменены на неисправные материнская плата, оперативная память, видеокарта и другие части.
В суде сотрудники центра никаких возражений по этому поводу не представили, поэтому они заплатят костромичке 64 тысяч 600 рублей за ущерб, а также компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей и штраф в размере 34 тысяч 800 рублей.
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