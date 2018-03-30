Москвичи помогут 23 паркам подготовиться к весеннему сезону

Участникам выдадут весь необходимый инвентарь на месте.

Жители столицы 14 и 21 апреля могут принять участие в общегородских субботниках, которые запланировано провести в 23 парках города. С собой помощники должны иметь только удобную одежду, которую будет не жалко испачкать.

В пресс-службе Мосгорпарка отметили, что в столице расположено много уникальных парковых территорий, по которым приятнее гулять, когда они очищены от прошлогодней листвы и мелкого мусора.

Общегородские субботники пройдут 14 и 21 апреля. В эти дни горожане помогут столице подготовиться к весеннему сезону: убраться во дворах, привести в порядок клумбы и подкрасить то, что потеряло за зиму вид.

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