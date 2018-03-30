Речной флот Алтайского края готовят к навигации

Речные суда в Алтайском крае готовятся к новому сезону, об этом сообщили в Минстройтрансе региона.

Более 50 специалистов Барнаульского района водных путей готовят речной флот к навигации. Проводятся токарные, покрасочные работы, металлообработка, обновляют корпуса теплоходов и т.д. Всего в эксплуатацию введут 39 единиц.

Открытие навигации произойдет в регионе 26 апреля.

Как рассказал начальник отдела дорожного хозяйства Минстройтранса Николай Даскин, в 2018 году речным транспортом планируется перевезти груза объемом 970 тыс. тонн.

Отметим, что за три года в перевозки по рекам было вложено 120 млн рублей. Объем речных перевозок составил более 2,2 тонн.