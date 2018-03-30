Костромских библиотекарей по вечерам пугает привидение Крупской 

Сотрудники областной библиотеки, которая раньше носила имя Надежды Константиновны Крупской, признались, что в книжном хранилище живет ее призрак, узнал KOSTROMA.TODAY. Вдова Ленина присылала сюда книги в подарок, есть даже издания с ее автографом.
«Знаете, бывает в темноте эффект присутствия кого-то постороннего. Может, это призрак Надежды Константиновны ходит по библиотеке? Немножко люди пугаются. Потому что вечером, когда они уходят домой, нужно в этих лабиринтах погасить свет, и бывает не по себе. А вдруг привидение между стеллажей ходит? И когда гаснет свет, то ощущение не из приятных», — рассказала ГТРК «Кострома» заведующая отделом читальных залов Ольга АПАТОВА.
Напомним, имя Крупской библиотека носила с 1929 года, и до сих пор ее по старой памяти иногда называют «крупой».
Сейчас в областной библиотеке хранится 800 тысяч книг.