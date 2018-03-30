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Костромских библиотекарей по вечерам пугает привидение Крупской
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Костромских библиотекарей по вечерам пугает привидение Крупской 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Сотрудники областной библиотеки, которая раньше носила имя Надежды Константиновны Крупской, признались, что в книжном хранилище живет ее призрак, узнал KOSTROMA.TODAY. Вдова Ленина присылала сюда книги в подарок, есть даже издания с ее автографом.
«Зна­ете, бы­ва­ет в тем­но­те эф­фект при­сутс­твия ко­го-то пос­то­рон­не­го. Мо­жет, это приз­рак На­деж­ды Кон­стан­ти­нов­ны хо­дит по биб­ли­оте­ке? Нем­ножко лю­ди пу­га­ют­ся. По­тому что ве­чером, ког­да они ухо­дят до­мой, нуж­но в этих ла­бирин­тах по­гасить свет, и бы­ва­ет не по се­бе. А вдруг при­виде­ние меж­ду стел­ла­жей хо­дит? И ког­да гас­нет свет, то ощу­щение не из при­ят­ных», — рассказала ГТРК «Кострома» за­веду­ющая от­де­лом чи­таль­ных за­лов Оль­га АПА­ТОВА.
Напомним, имя Крупской библиотека носила с 1929 года, и до сих пор ее по старой памяти иногда называют «крупой».
Сейчас в областной библиотеке хранится 800 тысяч книг.
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