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Лидер отрасли. «Кристоф де Маржери» принес Совкомфлоту победу в конкурсе
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Лидер отрасли. «Кристоф де Маржери» принес Совкомфлоту победу в конкурсе 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
ПАО «Совкомфлот» по итогам 2017 года признали победителем ежегодного конкурса «Лидер отрасли» в номинации «Судоходная компания, осуществляющая морские грузовые наливные перевозки». Победу компании присудили, в том числе за успешный ввод в эксплуатацию первого в мире ледокольного танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», обслуживающего проект «Ямал СПГ», — сообщает пресс-служба Совкомфлота.
В августе 2017 года судно первым среди торговых судов безопасно преодолело высокоширотный маршрут Северного морского пути без ледокольной проводки на всем протяжении трассы. В декабре прошлого года газовоз принял на борт первую партию ямальского сжиженного природного газа и обеспечил успешное начало круглогодичных отгрузок углеводородного сырья в рамках проекта.
Напомним, танкер «Кристоф де Маржери» уже получал высокую оценку экспертов мирового нефтегазового рынка. В декабре 2017 года жюри престижной международной премии S&P Global Platts Global Energy Awards признало его победителем в номинации «Инженерный проект года».
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