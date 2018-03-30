Депутат приморского заксобрания не смог полететь в Японию из-за долгов

Об этом сообщил телеграм-канал Волосы Черемиса. Предполагается, что его ведет супруга парламентария, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис. Автор поста утверждает, что Черемиса на выпустили за границу из-за неуплаты нескольких штрафов от ГИБДД

В итоге в Токио полетели только жена и двое детей краевого депутата.

Как отмечает ИА PrimaMedia , за Черемисом числился всего один штраф от ГИБДД на 500 рублей, исполнительский лист по нему составляет 1000 рублей. По таким суммам обеспечительные меры не накладываются.

При этом издание пишет, что есть за депутатом есть и другая задолженность — в 49 млн рублей. Именно в связи с ней Чемерис не может покидать страну.