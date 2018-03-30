Минтранс обяжет заказчиков устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы в госконтрактах

Министр транспорта России Максим Соколов подписал приказ, который вводит обязанность устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы (документ есть в распоряжении RT). Все государственные и муниципальные заказчики будут обязаны включать в контракт такое условие. Об этом RT рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Источник в ведомстве подтвердил RT эту информацию. В приказе утверждаются типовые условия контрактов на выполнение дорожных работ, среди которых прописано и гарантийное обязательство подрядчика. Это значит, что все государственные и муниципальные заказчики будут обязаны включать такое условие в контракт, объясняют общественники.

Конкретная же продолжительность гарантийного срока будет рассчитываться исходя из значений, которые прописаны в приложении к приказу. Например, для верхнего слоя покрытия дороги из асфальтобетона гарантия может длиться от 2 до 8 лет в зависимости от интенсивности потока автомобилей. Отдельные показатели установлены для дорожных знаков, разметки, искусственных сооружений и прочего. Общественники отмечают, что на сегодняшний день нет обязательства устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы в контрактах — это условие остаётся на усмотрение заказчика, а благодаря прописанным в приказе мерам можно улучшить дороги в стране.

Александр Васильев. «Народный фронт добивался введения обязательных гарантийных сроков с 2014 года. Этот приказ усилит обязательство подрядчиков контролировать качество дорожных работ. И поможет исключить случаи, когда дорожники кладут асфальт и забывают про него, и фактически за дорогами никто дальше не следит», — говорит координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы