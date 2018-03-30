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Введение платных парковок в Воронеже переносится на неопределенный срок
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Введение платных парковок в Воронеже переносится на неопределенный срок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Открытие платных парковок в Воронеже переносится на неопределённый срок из-за сложностей с передачей информации о собственнике транспортного средства. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательством на федеральном уровне. Об этом заявил на пресс-конференции с журналистами начальник воронежской ГИБДД Евгений Шаталов.
«На сегодняшний день ясно, что это не полномочия ГИБДД, ими будут наделены какие-то структуры или подразделения муниципальных образований, которые и будут принимать решения», — рассказал главный воронежские гаишник.
К тому же, по словам Евгения Шаталова, остаётся открытым вопрос с определением места для парковок.
«Мы за взвешенный и разумный подход, чтобы не ущемлялись права местных жителей, — сообщил господин Шаталов. — Нужно определить, где должны быть парковки, а где нужно полностью запретить остановку, чтобы не снижать транспортную пропускную способность».
Лучший способ бороться с неправильно припаркованным автомобилем — это запомнить регистрационный номер машины нарушителя и позвонить в ГИБДД, где разберутся с проблемой.
Напомним, изначально платные парковки в центре города должны были заработать уже к 1 апреля. Однако в конце февраля запуск платных парковок перенесли на четвертый квартал 2018 года.
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