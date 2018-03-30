Введение платных парковок в Воронеже переносится на неопределенный срок

Евгений Шаталов. Открытие платных парковок в Воронеже переносится на неопределённый срок из-за сложностей с передачей информации о собственнике транспортного средства. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательством на федеральном уровне. Об этом заявил на пресс-конференции с журналистами начальник воронежской ГИБДД

«На сегодняшний день ясно, что это не полномочия ГИБДД, ими будут наделены какие-то структуры или подразделения муниципальных образований, которые и будут принимать решения», — рассказал главный воронежские гаишник.

К тому же, по словам Евгения Шаталова, остаётся открытым вопрос с определением места для парковок.

«Мы за взвешенный и разумный подход, чтобы не ущемлялись права местных жителей, — сообщил господин Шаталов. — Нужно определить, где должны быть парковки, а где нужно полностью запретить остановку, чтобы не снижать транспортную пропускную способность».

Лучший способ бороться с неправильно припаркованным автомобилем — это запомнить регистрационный номер машины нарушителя и позвонить в ГИБДД, где разберутся с проблемой.

Напомним, изначально платные парковки в центре города должны были заработать уже к 1 апреля. Однако в конце февраля запуск платных парковок перенесли на четвертый квартал 2018 года.