В Иркутской области сократили «комендантский час»

С 1 апреля в Иркутской области «комендантский час» будет начинаться в 23:00. Весной уже традиционно его сокращают на час. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С 1 апреля несовершеннолетним будет запрещено находиться в общественных местах с 23 часов вечера до 6 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей. Сотрудники полиции постоянно проводят рейды в поисках нарушителей «комендантского часа». Их родители привлекаются к административной ответственности, сумма штрафов за данное преступление составляет от 300 до 500 рублей.

В Приангарье «комендантский час» был введен в 2010 году в соответствии с законом «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».