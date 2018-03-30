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В Иркутской области сократили «комендантский час»
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В Иркутской области сократили «комендантский час» 

АиФ Иркутск 42 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
С 1 апреля в Иркутской области «комендантский час» будет начинаться в 23:00. Весной уже традиционно его сокращают на час. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
С 1 апреля несовершеннолетним будет запрещено находиться в общественных местах с 23 часов вечера до 6 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей. Сотрудники полиции постоянно проводят рейды в поисках нарушителей «комендантского часа». Их родители привлекаются к административной ответственности, сумма штрафов за данное преступление составляет от 300 до 500 рублей.
В Приангарье «комендантский час» был введен в 2010 году в соответствии с законом «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».
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