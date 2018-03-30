С 1 апреля «комендантский час» в Иркутской области начинается с 23 часов

Полиция напоминает, что с 1 апреля в соответствии с законом Иркутской области «Об отдельных мерах по защите

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» так называемый «комендантский час» будет сокращен на час.

В соответствии с законодательным

документом, несовершеннолетним запрещено находиться в общественных

местах с 23 часов до 6 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей. Причем список мест, в которых запрещено

находиться детям без сопровождения взрослых, достаточно широкий. Улицы,

стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы,

строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и другие общественные

места в указанное время у несовершеннолетних под запретом.

Этим же областным законом лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в местах для развлечений и досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции.

В случае обнаружения ребенка в ночное

время без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает

его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем

комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении

законных представителей к административной ответственности.

В этом году сотрудниками полиции

совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, представителями

общественности, органов образования, органов опеки и попечительства

проведено более 1000 рейдов, в которых выявляли нарушителей

«комендантского часа».

С начала года инспекторами по делам

несовершеннолетних совместно с субъектами системы профилактики выявлено

более одной тысячи детей, которые находились без сопровождения законных

представителей. К административной ответственности привлечено около 750 законных представителей несовершеннолетних. В отношении физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 рублей.

Благодаря принятым мерам количество, преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в ночное время, снизилось.

По сравнению с аналогичным периодом

прошлого года количество преступлений и правонарушений, Сотрудники

полиции продолжат проводить рейды по выявлению нарушений

«комендантского часа» подростками.