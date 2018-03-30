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С 1 апреля «комендантский час» в Иркутской области начинается с 23 часов
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С 1 апреля «комендантский час» в Иркутской области начинается с 23 часов 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Полиция напоминает, что с 1 апреля в  соответствии с законом Иркутской области «Об отдельных мерах по защите
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в  Иркутской области» так называемый «комендантский час» будет сокращен на  час.
В соответствии с законодательным
документом, несовершеннолетним запрещено находиться в общественных
местах с 23 часов до 6 часов утра без сопровождения родителей или  законных представителей. Причем список мест, в которых запрещено
находиться детям без сопровождения взрослых, достаточно широкий. Улицы,
стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы,
строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и другие общественные
места в указанное время у несовершеннолетних под запретом.
Этим же областным законом лицам, не  достигшим 18 лет, запрещено находиться в местах для развлечений и  досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции.
В случае обнаружения ребенка в ночное
время без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает
его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем
комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении
законных представителей к административной ответственности.
В этом году сотрудниками полиции
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, представителями
общественности, органов образования, органов опеки и попечительства
проведено более 1000 рейдов, в которых выявляли нарушителей
«комендантского часа».
С начала года инспекторами по делам
несовершеннолетних совместно с субъектами системы профилактики выявлено
более одной тысячи детей, которые находились без сопровождения законных
представителей. К административной ответственности привлечено около 750  законных представителей несовершеннолетних. В отношении физических лиц  предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 рублей.
Благодаря принятым мерам количество, преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в ночное время, снизилось.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество преступлений и правонарушений, Сотрудники
полиции продолжат проводить рейды по выявлению нарушений
«комендантского часа» подростками.
Хот: последние новости
Подтопление придомовых территорий талыми водами в большинстве случаев происходит из-за разрушения отводных каналов собственниками земель Анатолий Прокопьев назначен заместителем Губернатора Иркутской области - руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Разыскивается несовершеннолетний Дульцев Анатолий Иванович
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