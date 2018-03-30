СМИ: Мигрантов в США обяжут сдавать историю пользования соцсетями

Власти США намерены обязать иностранцев, желающих получить право на постоянное место жительства, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Инициатива администрации президента Дональда Трампа призвана в интересах национальной безопасности ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в Соединенных Штатах. В госдепе считают, что нововведение затронет 15 миллионов человек. Предполагается, что исключения будут сделаны для дипломатов и официальных лиц.

При этом власти не собираются вводить новшество в силу немедленно. На анализ реакции широкой общественности отведен срок в 60 дней.