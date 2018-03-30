Площадку перед ГДЮЦом убирают от строительного мусора

Коммунальщики убирают площадку перед Городским детско-юношеским центром от мусора, оставшегося, по информации мэрии, от владельцев стоявших рядом ларьков.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», мусор, оставшийся после сноса павильонов, снесло к площадке талыми водами. Чиновники отмечают, что демонтаж ларьков прошел еще в конце февраля, однако владельцы торговых точек оставили обломки кирпичей, куски фанеры и утеплитель лежать прямо на улице, вмерзнув в лед.

Напомним, детско-юношеский центр открыли 6 марта после реконструкции.