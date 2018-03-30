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Площадку перед ГДЮЦом убирают от строительного мусора
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Площадку перед ГДЮЦом убирают от строительного мусора 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Коммунальщики убирают площадку перед Городским детско-юношеским центром от мусора, оставшегося, по информации мэрии, от владельцев стоявших рядом ларьков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», мусор, оставшийся после сноса павильонов, снесло к площадке талыми водами. Чиновники отмечают, что демонтаж ларьков прошел еще в конце февраля, однако владельцы торговых точек оставили обломки кирпичей, куски фанеры и утеплитель лежать прямо на улице, вмерзнув в лед.
Напомним, детско-юношеский центр открыли 6 марта после реконструкции.
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