Подтопление придомовых территорий талыми водами в большинстве случаев происходит из-за разрушения отводных каналов собственниками земель 

Работы по откачке и отведению талых вод, отсыпке подтопленных улиц, возведению защитных дамб
и обустройству дренажных котлованов для принятия водной массы
проводятся органами местного самоуправления в ряде районов Иркутской
области.
Оперативной группой
Главного управления, выехавшей сегодня в село Хомутово Иркутского
района, где в зоне подтопления оказались несколько десятков земельных
участков, совместно с администрацией Хомутовского муниципального
образования проводится мониторинг сложившейся обстановки и работа с населением.
Андрей Залозный, начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона:
«Подтопление дворовых территорий
стало следствием не только обильных снежных осадков и ранней весны,
спровоцировавшей их таяние, но и разрушение водоотводных каналов
собственниками земельных участков. Воздействовать на несознательных
граждан, отказывающихся пускать технику на свою территорию для их восстановления, можно только в судебном порядке. Именно такая ситуация,
например, привела к подтоплению нескольких участков в переулке Западный этого
населенного пункта. Владелец частной собственности отказался выполнять
предписания администрации, первые из которых датированы еще январем
нынешнего года. Из-за того, что он препятствует проведению необходимых
работ, страдают соседи, на чьи участки пришла талая вода».
29 марта 2018 года в селе Баклаши
Шелеховского района, где также наблюдалось частичное подтопление талыми
водами земельных участков в пониженных рельефах местности, была
возведена защитная дамба, выкопана обводная канава длиной около двух
километров с целью отвода талых вод. При необходимости будут проведены
работы по ее удлинению. По информации администрации Баклашинского
сельского поселения, уровень воды на подтопленных частных земельных
участках начинает снижаться.