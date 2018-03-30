Подтопление придомовых территорий талыми водами в большинстве случаев происходит из-за разрушения отводных каналов собственниками земель

Работы по откачке и отведению талых вод, отсыпке подтопленных улиц, возведению защитных дамб

и обустройству дренажных котлованов для принятия водной массы

проводятся органами местного самоуправления в ряде районов Иркутской

области.

Оперативной группой

Главного управления, выехавшей сегодня в село Хомутово Иркутского

района, где в зоне подтопления оказались несколько десятков земельных

участков, совместно с администрацией Хомутовского муниципального

образования проводится мониторинг сложившейся обстановки и работа с населением.

Андрей Залозный, начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона:

«Подтопление дворовых территорий

стало следствием не только обильных снежных осадков и ранней весны,

спровоцировавшей их таяние, но и разрушение водоотводных каналов

собственниками земельных участков. Воздействовать на несознательных

граждан, отказывающихся пускать технику на свою территорию для их восстановления, можно только в судебном порядке. Именно такая ситуация,

например, привела к подтоплению нескольких участков в переулке Западный этого

населенного пункта. Владелец частной собственности отказался выполнять

предписания администрации, первые из которых датированы еще январем

нынешнего года. Из-за того, что он препятствует проведению необходимых

работ, страдают соседи, на чьи участки пришла талая вода».

29 марта 2018 года в селе Баклаши

Шелеховского района, где также наблюдалось частичное подтопление талыми

водами земельных участков в пониженных рельефах местности, была

возведена защитная дамба, выкопана обводная канава длиной около двух

километров с целью отвода талых вод. При необходимости будут проведены

работы по ее удлинению. По информации администрации Баклашинского

сельского поселения, уровень воды на подтопленных частных земельных

участках начинает снижаться.