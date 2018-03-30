Депутаты ЗС ПК предлагают профильным министерствам увеличить ассигнования на высокотехнологичную помощь 

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края предлагают профильным министерствам увеличить ассигнования на высокотехнологичную помощь, которую предоставляют федеральные медицинские центры, работающие на территории края, сообщает PRIMPRESS.
Обращения к Министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, касающиеся финансирования высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, были приняты на мартовском заседании краевого парламента.