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Депутаты ЗС ПК предлагают профильным министерствам увеличить ассигнования на высокотехнологичную помощь
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Депутаты ЗС ПК предлагают профильным министерствам увеличить ассигнования на высокотехнологичную помощь 

Primpress 1 час назад
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края предлагают профильным министерствам увеличить ассигнования на высокотехнологичную помощь, которую предоставляют федеральные медицинские центры, работающие на территории края, сообщает PRIMPRESS.
Обращения к Министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, касающиеся финансирования высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, были приняты на мартовском заседании краевого парламента.
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