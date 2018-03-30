Пятый тактильный барельеф в рамках проекта «Город на ощупь» открыли в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия . В Сарапуле открыли пятый тактильный барельеф в рамках проекта «Город на ощупь». Сообщает пресс-служба администрации города.

На скульптурном рельефе изображено здание школы №15. Само здание возведено в 1904 году по проекту архитектора Ивана Чарушина. Ранее его занимала женская гимназия.

Напомним, социальный проект призван помочь людям с ограниченными возможностями по зрению познакомиться с особенностями архитектуры старинного купеческого города. Проект инициирован ассоциацией родителей детей-инвалидов города Сарапула и реализуется на средства гранта Президента России.

В церемонии открытия барельефа приняли участие сотрудники Музея истории и культуры Среднего Прикамья, они представили историю старейшего образовательного учреждения на территории Прикамья. В рамках проекта уже установлены барельефы у здания администрации Сарапула, которое является памятником архитектуры регионального значения, у храма Ксении Петербургской, у здания Пожарной каланчи и у городской поликлиники № 3. В перспективе — установка 14 тактильных барельефов.

Отмечается, что «Город на ощупь» дал импульс созданию особого волонтёрского движения — индивидуальных экскурсоводов по городу для незрячих людей. Сегодня оно объединяет почти 600 человек — учащихся школ, краеведов и просто неравнодушных граждан.