Вопрос объединения Переславля и Переславского района обсудят на публичных слушаниях

29 марта депутаты Переславля-Залесского и Переславского муниципального района, сельских поселений рассмотрели проект решения «Об инициативе объединения города, района, Нагорьевского, Рязанцевского и Пригородного сельских поселений в единый городской округ» и проголосовали за проведение публичных слушаний по этому вопросу.

— Чтобы принять взвешенное решение, вопрос объединения города и района должен быть вынесен на обсуждение жителей и города, и района. Поэтому предлагаю поддержать инициативу, это будет первый шаг перед проведением публичных слушаний, — сказал на заседании городской Думы глава Переславля-Залесского Владимир Волков

Процедура проведения публичных слушаний, которые состоятся 18 апреля, обязательна для принятия решения. Далее слово за представительными органами.

— Затем должен быть разработан проект регионального закона, который выносится на рассмотрение Ярославской областной Думы, — сообщил заместитель директора департамента общественных связей Владимир Демьянов. — Подобный процесс предусмотрен федеральным законом. Как правило, объединение происходит с целью повышения эффективности муниципального управления, увеличения бюджета муниципального образования, повышения инвестиционной привлекательности территории и ее развития.

С инициативой объединения представители общественных палат города и района выступили на совместном заседании 20 марта. В рамках реформы сельские поселения и район как муниципальные образования будут упразднены и включены в городской округ Переславль-Залесский.

Главы муниципальных образований и депутаты от разных фракций данное решение также поддержали.

— Деление на город и район и деление района еще на три поселения — это неправильно, — считает депутат городской думы, генеральный директор завода «ЛИТ» Дмитрий Шилов . — Лучше будет и городу, и району. Единая прокуратура, единая полиция, здравоохранение, одна налоговая. Наши сети проходят через район. В отношении жилищного строительства развиваться городу некуда. Очень много нерешенных проблем из-за такого неграмотного административного деления. Но я уверен на сто процентов, что новая команда со всеми задачами справится.

― На сегодняшний день в сельской местности очень тяжело — это экономическая пустыня. Работы нет, мало перспектив для молодёжи, закрываются больницы, школы, детские сады, библиотеки, клубы, вымирает территория. В этот период безусловно необходима помощь близкого соседа городского округа города Переславля-Залесского, которая может быть оказана. Поэтому я считаю, что эта реформа правильная, в том смысле, что сокращается путь от управленческого решения до его реализации. Уменьшается количество звеньев, получается единое управление, ― рассказал депутат городской Думы, председатель фракции «КПРФ» Александр Дыма.

В объединенном округе все сельские населенные пункты сохранятся, следовательно, сохранятся все льготы для их жителей, так как льготы закреплены за населенным пунктом, а не за муниципальным образованием. После объединения не потребуется менять паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности и другие документы, все они будут действительны. Прописка останется прежней.