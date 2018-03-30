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В Переславле пройдут публичные слушания по проекту единого округа
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В Переславле пройдут публичные слушания по проекту единого округа 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Инициатива принадлежит местным Общественным палатам. Активисты вынесли её на обсуждение 20 марта. Депутаты город и района приняли решение устроить слушания по проекту «Об инициативе объединения города, района, Нагорьевского, Рязанцевского и Пригородного сельских поселений в единый городской округ».
Они пройдут 18 апреля. При положительном решении вопроса власти разработают проект регионального закона, который будет рассматривать Ярсолавская областная дума. Чиновники утвреждают, что после объединения в округ деревни и села сохранятся, а их жители будут получать прежние льготы. Также им не нужно будет менять документы.
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