В Переславле пройдут публичные слушания по проекту единого округа

Инициатива принадлежит местным Общественным палатам. Активисты вынесли её на обсуждение 20 марта. Депутаты город и района приняли решение устроить слушания по проекту «Об инициативе объединения города, района, Нагорьевского, Рязанцевского и Пригородного сельских поселений в единый городской округ».

Они пройдут 18 апреля. При положительном решении вопроса власти разработают проект регионального закона, который будет рассматривать Ярсолавская областная дума. Чиновники утвреждают, что после объединения в округ деревни и села сохранятся, а их жители будут получать прежние льготы. Также им не нужно будет менять документы.