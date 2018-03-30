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НГТУ и Академпарк будут вместе создавать инновации
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НГТУ и Академпарк будут вместе создавать инновации 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Новосибирский государственный технический университет и Академпарк подписали соглашение о сотрудничестве.
Главная его цель — создание системы коммерциализации разработок резидентов Технопарка и молодых ученых НГТУ. В работу будет включен и студенческий бизнес-инкубатор НГТУ «Гараж». «Я вижу, что многие инноваторы, которые работают здесь, уже имеют опыт сотрудничества с Академпарком, что сотрудничество уже фактически идет. Важно, что мы подписываем не просто рамочное соглашение, а конкретный план совместных мероприятий», — сказал генеральный директор Технопарка Владимир Никонов во время церемонии подписания. Первые результаты сотрудничества можно будет увидеть уже в августе на осенней сессии бизнес-ускорителя А: Старт: там будут представлены стартапы студентов и преподавателей НГТУ. Опорный университет Новосибирской области уже может похвастаться инновационными разработками: ему принадлежит идея сверхпрочных тазобедренных протезов из керамики, которые сейчас используются в медицине, а зимой сотрудники вуза испытали первый в мире полностью алюминиевый двигатель внутреннего сгорания.
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