Застройщики через суд добились отмены незаконных ограничений на строительство жилья в Санкт-Петербурге 

Четыре участка на Петроградской стороне, находящихся в частной собственности, в том числе участок под строительство ЖК KingDOM, по решению суда исключены из списка территорий зеленых насаждений общего пользования. Фото: www.dp.ru Эта история началась в январе нынешнего года, когда петербургский ЗакС принял инициированный спикером Вячеславом Макаровым (на фото) законопроект, который скорректировал список городских зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). В частности в этот перечень были внесены четыре сквера, причем все — на «родной» для г-на Макарова Петроградской стороне. Как отмечает Фонтанка.ру, в течение двух суток документ был инициирован, одобрен комиссией по городскому хозяйству и быстро принят в трех чтениях. Фото Александра Корякова / Коммерсантъ Между тем все четыре участка, внесенные в ЗНОП, находятся в частной собственности. В том числе участок под строительство ЖК KingDOM — 9-этажного дома в стилистике лондонской архитектуры. Он строится на пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской улиц, в 500 м от метро «Чкаловская», и должен быть сдан во II квартале 2020 года. Застройщик жилого комплекса — ООО «Статус Эр», входящее в состав строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» (31-е место в ТОП по РФ, 11-е место в ТОП Санкт-Петербурга, 1-е место в ТОП Архангельской области), — подал иск в Санкт-Петербургский городской суд, в котором потребовал признать недействительным нормативно-правовой акт в части включения в перечень территорий ЗНОП данного участка. «В законе о ЗНОП четко написано, какие участки можно переводить в ЗНОП. Частную собственность переводить в ЗНОП нельзя. А мы этот участок купили, он в собственности у нас, это все знают», — отметил председатель совета директоров «Аквилон-Инвест» Александр Рогатых (на фото). Второй иск подала компания «Балтийская коммерция» (61-е место в ТОП застройщиков Санкт-Петербурга), которая инвестирует строительство жилого комплекса бизнес-класса в квартале, ограниченном Корпусной, Средней Колтовской, Малой Зелениной, Петергофской улицами (также экстренно включенными в ЗНОП). Эта территория также находится в частной собственности. В итоге суд удовлетворил требования обоих истцов и признал недействующими пункты закона от 26 января 2018 года «О внесении изменений в закон Петербурга „О зеленых насаждениях общего пользования“. Фото: www.cdn.pronovostroy.ru „Вся разрешительная документация на строительство ЖК KingDOM (проект на фото — Ред.) соответствует законодательству и является действующей, — сообщил руководитель юридического департамента строительно-инвестиционного холдинга „Аквилон Инвест“ Вадим Рукомойников. — Более того, 22 марта 2018 года Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга продлила разрешение на строительство жилого комплекса KingDOM до 1 января 2020 года, таким образом еще раз подтвердив, что оснований для отмены выданного разрешения нет“. Впрочем, на этом история не закончилась. Ответчики в лице руководителей законодательной и исполнительной властей города намерены обжаловать решение горсуда. Портал ЕРЗ будет продолжать следить за этим делом. Фото: www. www.mini-biz.ru