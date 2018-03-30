Лучших автослесарей Урала выбрали на конкурсе «Славим человека труда!»

Сургуте объявили победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший автослесарь».

В течении двух дней шло соревнование среди девяти сотрудников предприятий и тринадцати студентов профессиональных организаций. Участники приехали из шести регионов: Югры , Ямала, Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

Как сообщает ugra-news, воспитанники Сургутского политехнического колледжа смогли доказать свой профессионализм и занять первые места в номинации. Так, среди студентов лучше всех выступил Максим Дмитриев , учащийся третьего курса. Первенство среди работников занял бывший выпускник СПК Максим Захарчук.

Отметим, что победители «сражались» в родных стенах Сургутского политехнического колледжа.

Сам конкурс прошел в два этапа. Во время теоретического специалисты и студенты выполняли тестовые задания. На практике им предстояло продемонстрировать знания электрической схемы авто, устройства коробки переключения передач и двигателя. Автослесарям нужно было самостоятельно изготовить ремонтные детали и провести контрольно-регулировочные работы на грузовом автомобиле.