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Лучших автослесарей Урала выбрали на конкурсе «Славим человека труда!»
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Лучших автослесарей Урала выбрали на конкурсе «Славим человека труда!» 

АиФ Югра 17 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте объявили победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший автослесарь».
В течении двух дней шло соревнование среди девяти сотрудников предприятий и тринадцати студентов профессиональных организаций. Участники приехали из шести регионов: Югры, Ямала, Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей.
Как сообщает ugra-news, воспитанники Сургутского политехнического колледжа смогли доказать свой профессионализм и занять первые места в номинации. Так, среди студентов лучше всех выступил Максим Дмитриев, учащийся третьего курса. Первенство среди работников занял бывший выпускник СПК Максим Захарчук.
Отметим, что победители «сражались» в родных стенах Сургутского политехнического колледжа.
Сам конкурс прошел в два этапа. Во время теоретического специалисты и студенты выполняли тестовые задания. На практике им предстояло продемонстрировать знания электрической схемы авто, устройства коробки переключения передач и двигателя. Автослесарям нужно было самостоятельно изготовить ремонтные детали и провести контрольно-регулировочные работы на грузовом автомобиле.
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