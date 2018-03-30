На Меновом дворе в Оренбурге началось «наводнение»

С проблемой застоя воды жители Пугачей в областном центре сталкиваются почти каждые год во время таяния снега.

Перекресток улиц Карачинской и Донгузской находится в низине, и вода не успевает уходит. Чаще приходится ждать сильного потепления, ведь система стоков не справляется. Вместе с тем, несколько лет назад, коммунальщики проделали рядом с дорогой канаву и проложили трубу для более быстрого схода воды. Но как отмечают жители, за осень и зиму труба забилась и замерзла, поэтому с проблемой застоя талых вод «Пугачевцы» столкнулись и в этот сезон. На звонки в коммунальные службы они получили ответ, что вскоре будут приняты меры по устранению «озера».