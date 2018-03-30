Ещё
В Законодательном собрании Ростовской области пройдут предварительные выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Законодательном собрании Ростовской области пройдут предварительные выборы 

Деловое сообщество 20 минут назад
В апреле начнется прием документов для участия в предварительном голосовании перед выборами в Законодательное Собрание Ростовской области. Сами выборы пройдут в сентябре. По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, в этот раз предварительное голосование впервые в регионе пройдет по открытой модели и свою кандидатуру сможет выставить любой желающий.
«Мы убеждены в том, что такая открытая модель, такой открытый предварительный отбор кандидатов на территории области позволит выделить наиболее интересных лидеров общественного мнения, людей, у которых есть собственная программа, у которых есть собственный взгляд на то, что происходит в стране, в области», — сказал Александр Ищенко. Документы будут принимать по будням по адресу проспект Ворошиловский, 18. Само предварительное голосование пройдет 3 июня, а выборы в донской парламент — в сентябре.
Деловое сообщество: последние новости
Режим ЧС введут в Таганроге из-за прорывов аварийного канализационного коллектора Кассиршу супермаркета в Ростове обвинили в проституции Они в ужасном состоянии: старые трамваи из Ростова Таганрог не возьмет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию79
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ263
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию84
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток36
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»45
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение