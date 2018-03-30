В Законодательном собрании Ростовской области пройдут предварительные выборы 

В апреле начнется прием документов для участия в предварительном голосовании перед выборами в Законодательное Собрание Ростовской области. Сами выборы пройдут в сентябре. По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, в этот раз предварительное голосование впервые в регионе пройдет по открытой модели и свою кандидатуру сможет выставить любой желающий.
«Мы убеждены в том, что такая открытая модель, такой открытый предварительный отбор кандидатов на территории области позволит выделить наиболее интересных лидеров общественного мнения, людей, у которых есть собственная программа, у которых есть собственный взгляд на то, что происходит в стране, в области», — сказал Александр Ищенко. Документы будут принимать по будням по адресу проспект Ворошиловский, 18. Само предварительное голосование пройдет 3 июня, а выборы в донской парламент — в сентябре.