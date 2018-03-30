Коренные народы упорядочат. Дальний Восток ждет новый закон

«Реестр нужен как воздух»

Проект закона подготовило Федеральное агентство по делам национальностей. Сейчас документ находится на рассмотрении правительства и уже в весеннюю сесссию может быть внесен в Государственную думу . Хотя, по информации «ФедералПресс», в правительстве не спешат давать ход законопроекту.

Меж тем, документ очень ждут в национальных республиках. Вице-спикер Государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина говорит, что «реестр нужен как воздух».

«Якутия — многонациональная республика. В моем округе, например, живут и славяне, и представители коренных малочисленных народов. У этих жителей свой, особенный, образ жизни. Кто-то занимается оленеводством, кто-то — рыболовством. Образ жизни разительно отличается от городского. Государство на настоящий момент компенсирует таким жителям их занятия, предоставляет льготы, помощь. И нередко встает вопрос, как называется та или иная национальность, кто имеет право на льготы. Реестр нужен срочно как воздух. Он позволит понять, кому конкретно нужна помощь», — отметила в беседе с «ФедералПресс» Ольга Балабкина.

По словам вице-спикера, коренные малочисленные народы важно сохранить — важно позволить им вести их привычный образ жизни, оставить самобытность. Иначе эти народы жить не могут.

«Закон о создании реестра, само появление такого реестра избавит от бюрократии. Представителям народов не придется собирать кучу справок, чтобы доказать, кто они. Когда убрали из паспорта строку «Национальность», льготы постарались сохранить, но стало сложнее. Думаю, что в реестре будут прописаны населенные пункты, где проживают народы. И свои льготы представители смогут получить, предъявив паспорт с пропиской. Якутия, как и другие национальные республики, принимала самое активное участие в разработке закона», — заявила Ольга Балабкина.

«Государство должно знать, кому оказывает помощь»

Член комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат Владимир Новиков также говорит о необходимости принятия данного закона. «ФедералПресс» парламентарий озвучил еще одну сопутствующую проблему.

«Мы обсуждали этот законопроект с коллегами. Этот реестр, безусловно, нужен самим коренным малочисленнрым народам. Но нужен он и государству. Например, сейчас дается представителям народов квота на вылов рыбы: ну допустим, это пятьдесят хвостов. Сейчас человек должен быть приписан к национальной общине. Есть те, кто приписываются к нескольким общинам, и тем самым обманывают государство. Такого быть не должно — все должно делаться по закону», — считает Владимир Новиков.

Депутат отмечает, что, помимо прочего, реестр может стать возможностью дополнительной переписи коренных малочисленных народов, которые, разумеется, необходимо сохранить.

«И льготы, предоставляемые народам, должны быть правильными, честными, реальными. Почему мы не должны знать тех людей, которым государство предоставляет льготы, оказывает помощь? Я точно поддержу этот законопроект, когда он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу», — резюмировал Владимир Новиков.