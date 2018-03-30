Почему из кранов в Сеяхе потекла солёная вода, разобрались ученые

Сибирские ученые установили возможные причины ухудшения качества питьевой воды в ямальском селе.

Учёные Института водных и экологических проблем СО РАН из Барнаула проанализировали ситуацию, сложившуюся в селе Сёяха Ямальского района, в кранах жителей которого в феврале появилась солёная вода. Имея на руках результаты лабораторных исследований проб, изучив характеристики реки Сёяха, из которой берут воду, систему водозабора, водоподготовки, подачи питьевой воды потребителям, а также литературные, нормативные и архивные данные эксперты пришли к выводу о возможном влиянии большого числа факторов. В первую очередь природных. Учёные не исключают, что ситуация с солёной водой может повториться. В предварительном экспертном заключении специалисты рекомендовали в первую очередь модернизировать систему водоснабжения села, установив дополнительное оборудование для обессоливания на очистных сооружениях.

«Появление солёной воды в водопроводе Сёяхи наблюдается второй год подряд, — говорит заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Кириллов . — Результаты лабораторных исследований выявили повышенное содержание хлорид-иона, а также натрия, кальция и магния. И хотя превышены показатели по ГОСТу для питьевой воды (минерализация — не более 1000 мг/л), здоровью населения солёная вода, или по-научному повышенная минерализация, не угрожает. Содержание химических веществ и элементов находится в пределах пищевых потребностей. Как известно, многие минеральные воды, которые используют в лечебных целях, имеют минерализацию 2000 мг/л и более. Но вкусовые качества воды изменились, и с этим нужно что-то делать».

Источником водоснабжения села является река Сёяха, в которой, как и в других реках Ямала, количество солей летом всего около 100 мг/л, то есть в 10 раз ниже нормы. Река берёт начало в заболоченной местности и впадает в Обскую губу. Забор воды для нужд села проводится в 1,8 километрах от устья. Поскольку повышенная минерализация проявилась в период зимней межени, когда уровень воды в реке и поступление поверхностных вод в течение нескольких месяцев остаётся максимально низким, вероятными причинами могли стать подземные воды или водные массы Обской губы.

Обская губа по своей природе является местом, где пресные речные воды из Оби , Таза, Пура и Надыма встречаются с солеными водами Карского моря. Многочисленные исследования Института океанологии и других институтов РАН в этом заливе Карского моря показали неоднородность водных масс по солености от поверхности до дна и на разных участках. Более соленая вода из залива могла попасть в водозабор, который расположен совсем недалеко от устья реки, в результате повышения уровня воды в губе и приливов. Такие события уже случались и раньше, но только в весенний и летний периоды. Сейчас же Обская губа скована льдом.

На вопрос, могли ли дноуглубительные работы в районе Сабетты повлиять на повышение солёности, Владимир Кириллов ответил, что еще до их проведения специалисты Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова создали математическую модель. Их расчеты показали, что запланированные работы скажутся на температуре и солёности, но только в северной части губы. Южнее, в том числе в районе Сёяхи, последствия углубления дна останутся практически незаметными, потому что изменения в губе, которые обычно происходят по природным причинам, более значительны. Поэтому на сегодняшний день учёные Института водных и экологических проблем СО РАН сходятся во мнении, что влияние на качество питьевой воды оказали именно подземные минерализованные воды, которые зимой дают основную часть речного стока.

«Чтобы это более точно установить, необходимо провести инженерно-экологическое обследование реки Сёяха и её водосборного бассейна, исследовать все её 10 притоков», — продолжает Владимир Кириллов.

В рекомендациях, присланных институтом, обозначен целый комплекс исследований, которые необходимо провести для установления причин неблагоприятных событий и ответа, в том числе на вопрос о возможном влиянии на качество питьевой воды нефтегазового комплекса и деградации вечной мерзлоты. Но уже сегодня ясно, что необходимо провести модернизацию водоочистных сооружений села, укомплектовав их опреснителями. Эти сооружения были введены в эксплуатацию совсем недавно — в 2015 году, но десалинизация в них не предусмотрена. Данный процесс хорошо изучен и используется во многих странах для подготовки питьевой воды из морской, когда соленость достигает 35000 г/л и более. Поэтому улучшение качества воды в Сёяхе — технологически несложная задача, а учитывая небольшие объемы потребления — не более 500 кубометров в сутки, по-видимому, и не очень дорогая. Тем более, дополнительная очистка нужна только в течение нескольких зимних недель. В остальное время качество питьевой воды в селе соответствует всем нормативам.