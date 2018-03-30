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Почувствовать себя Богом
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Почувствовать себя Богом 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Каково быть Богом? Для христианина это не праздный вопрос. Каждый крещенный во Христа человек призван уподобиться Ему по благодати.
Отвечая на вопрос, многие, прежде всего, вспоминают о всемогуществе, всеведении, способности творить чудеса, исцелять и других Божественных «привилегиях». Люди дают волю фантазии, представляя, как можно развернуться, имея такие возможности…
Но, вчитываясь в Евангелие, мы видим совсем иную духовную перспективу. История земной жизни Сына Божия исполнена неприятием Его людьми, ради которых Он пришел в мир. Христа не понимали ближайшие ученики, в Нем сомневались свидетели Его чудес, Его не приняли даже «свои» (Ин. 1, 11). Каждый евангелист передает картину безответной жертвенной любви Создателя к своему творению, а предысторию этой трагедии раскрывает весь Ветхий Завет.
С сердечной болью смотрит Господь с Елеонской горы на Иерусалим, оплакивая человеческое упорство и духовную близорукость, с которыми неизменно отвергается истинное благо, предлагаемое людям Богом (см. Лк. 19, 41—42; Мф. 23, 37). На Кресте Христос прощает всех, даже Своих палачей, но от глумливой толпы слышит лишь насмешки. В светлый день Пасхи Церковь вновь повторяет, что Бог Слово, пришедший в созданный через Него мир, остался непознанным этим миром (Ин. 1, 10).
Как реагируем мы, когда без ответа остаются наши просьбы? Гневаемся, раздражаемся, злопамятствуем, желаем мести… Да, трудно быть любящим и всепрощающим Богом!
Спаситель дал людям Свои заповеди, послал к ним апостолов, умудрил святых отцов, и они разъяснили пути достижения богоподобия. Верующих во имя Его Христос облек благодатью Святого Духа и наделил властью быть детьми Божиими (см. Ин. 1, 12). Детям надлежит во всем уподобиться Отцу, и нам надо проявлять любовь, даже когда она безответна. Противоположную евангельской любви ненависть апостол Иоанн Богослов уподобляет убийству, которое лишает вечной жизни, дарованной нам во Христе (см. 1 Ин. 3, 15).
Перед началом Страстной седмицы, когда вместе с Церковью мы будем проживать последние дни земной жизни Спасителя, вспоминается мирное торжество — Вход Господень в Иерусалим. В православных храмах верующие с ветвями цветущей вербы встречают Сына Божия, идущего на вольные страдания ради спасения всех людей.
Как некогда Христос вошел в Свое достояние — город Великого Царя, Он входит в жизнь каждого христианина. Будем ли мы прославлять Его имя, постилая Ему одежды своего смирения и пальмовые ветви добрых дел, или же станем воспрещать голосу нашей совести свидетельствовать об Истине — этот выбор Он всегда оставляет за нами.
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