Ещё
Народный календарь. 30 марта. Теплый Алексей — главный друг гусей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный календарь. 30 марта. Теплый Алексей — главный друг гусей 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Родители Алексея, жившего в конце IV— начале V веков, были людьми зажиточными, но оказывали большую помощь тем, кто был беден.
В христианских традициях взрастили они и сына. И все было хорошо, и вот уже молодая жена появилась у Алексея, но вдруг устроил он нечто невероятное — в ночь собственной свадьбы покинул супругу и… исчез. Исчез Алексей, конечно, только с глаз своих родных. На самом деле отправился он на восток, со многими приключениями достиг города Эдессы, что находится на территории нынешней Турции, и потом без малого два десятка лет жил подаянием добрых людей, а ночи проводил в молитвах. И так продолжалось годами…
Странное поведение Алексея, впрочем, его современников не смутило — порой питающийся подаянием нищий говорил столь умные вещи, что вызывал восхищение и у мудрецов.
Когда слава Алексея стала мешать его одиночеству, он сбежал из Эдессы и отправился в Рим. Постучавшись в дверь родного дома, он ни на что не рассчитывал, но случилось так, что родители не узнали его. Однако вид нищего растрогал их, и они позволили ему остаться на ночь, а затем и вовсе оставили на проживание. Долгих семнадцать лет жил он под крышей родного дома, а потом скончался. И только тогда родители узнали, кем был странный обитатель их дома, и весь народ Рима узнал о подвижничестве Алексея….
Вот такая удивительная история приключилась много веков назад с Алексеем (Алексием), добрейшей души человеком. А теплым его называли и из-за удивительно теплой, светлой души, и в соответствии с народными приметами, указывающими на теплую погоду. На Руси считалось, что именно на Алексея снег спешит скрыться вслед за своей матерью — зимой. Пришел Алексей, из сугроба льет ручей — так говорили наши предки.
Большого половодья предки опасались, но на Алексея, считалось, большие ручьи несли с собой и надежду на высокие урожаи. С этого дня начинали собирать и березовый сок: есть какая-то магия в том, что этот не обладающий особенным ароматом или вкусом «лесной напиток» пользуется таким спросом!
Собирали в этот день и березовые почки. Настоянные на вине или на масле, они служили бальзамом для заживления ран и для лечения ревматизма. Почки березы в наше время можно настоять на спирту и на водке, у вас получится липковатая жидкость, которой очень полезно смазывать ранки и ссадины.
На Алексея было принято устраивать птичьи бои: в основном бились друг с другом… гуси. Вот когда обретали они славу, а порой и имена, что давали им зрители боев! В зависимости от того, кто побеждал, хозяева гуся-победителя закатывали потом пир, не нарушая поста. На юге же в этот день доставали улья и начинали посев овса и ячменя.
Именины в этот день справляют Александр и Алексей, Виктор и Макар, Гавриил и Павел.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Народный календарь. 29 марта. Почему на Савву да Трофима хлеба не едят
Народный календарь. 28 марта. День Александра впереди; дома сиди, в лес не ходи
Народный календарь. 27 марта. Пришел Венедикт — не смотри в зеркала
Народный календарь. 26 марта. Никифоров день
Народный календарь. 25 марта. Пришел Феофан-лошадник, бесогон
Вербное воскресенье: как встретить праздник по правилам и чего не стоит делать в этот день
Вечерняя Москва: последние новости
Сотрудникам Генконсульства России в Сиэтле отвели на сборы меньше месяца Ольга Бузова открывает собственный телеканал. Исследователи разработали самозалечивающиеся кости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию79
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ263
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию84
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток36
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»45
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение