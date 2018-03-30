Народный календарь. 30 марта. Теплый Алексей — главный друг гусей

Родители Алексея, жившего в конце IV— начале V веков, были людьми зажиточными, но оказывали большую помощь тем, кто был беден.

В христианских традициях взрастили они и сына. И все было хорошо, и вот уже молодая жена появилась у Алексея, но вдруг устроил он нечто невероятное — в ночь собственной свадьбы покинул супругу и… исчез. Исчез Алексей, конечно, только с глаз своих родных. На самом деле отправился он на восток, со многими приключениями достиг города Эдессы, что находится на территории нынешней Турции , и потом без малого два десятка лет жил подаянием добрых людей, а ночи проводил в молитвах. И так продолжалось годами…

Странное поведение Алексея, впрочем, его современников не смутило — порой питающийся подаянием нищий говорил столь умные вещи, что вызывал восхищение и у мудрецов.

Когда слава Алексея стала мешать его одиночеству, он сбежал из Эдессы и отправился в Рим . Постучавшись в дверь родного дома, он ни на что не рассчитывал, но случилось так, что родители не узнали его. Однако вид нищего растрогал их, и они позволили ему остаться на ночь, а затем и вовсе оставили на проживание. Долгих семнадцать лет жил он под крышей родного дома, а потом скончался. И только тогда родители узнали, кем был странный обитатель их дома, и весь народ Рима узнал о подвижничестве Алексея….

Вот такая удивительная история приключилась много веков назад с Алексеем (Алексием), добрейшей души человеком. А теплым его называли и из-за удивительно теплой, светлой души, и в соответствии с народными приметами, указывающими на теплую погоду. На Руси считалось, что именно на Алексея снег спешит скрыться вслед за своей матерью — зимой. Пришел Алексей, из сугроба льет ручей — так говорили наши предки.

Большого половодья предки опасались, но на Алексея, считалось, большие ручьи несли с собой и надежду на высокие урожаи. С этого дня начинали собирать и березовый сок: есть какая-то магия в том, что этот не обладающий особенным ароматом или вкусом «лесной напиток» пользуется таким спросом!

Собирали в этот день и березовые почки. Настоянные на вине или на масле, они служили бальзамом для заживления ран и для лечения ревматизма. Почки березы в наше время можно настоять на спирту и на водке, у вас получится липковатая жидкость, которой очень полезно смазывать ранки и ссадины.

На Алексея было принято устраивать птичьи бои: в основном бились друг с другом… гуси. Вот когда обретали они славу, а порой и имена, что давали им зрители боев! В зависимости от того, кто побеждал, хозяева гуся-победителя закатывали потом пир, не нарушая поста. На юге же в этот день доставали улья и начинали посев овса и ячменя.

Именины в этот день справляют Александр и Алексей, Виктор и Макар, Гавриил и Павел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь. 29 марта. Почему на Савву да Трофима хлеба не едят

Народный календарь. 28 марта. День Александра впереди; дома сиди, в лес не ходи

Народный календарь. 27 марта. Пришел Венедикт — не смотри в зеркала

Народный календарь. 26 марта. Никифоров день

Народный календарь. 25 марта. Пришел Феофан-лошадник, бесогон

Вербное воскресенье: как встретить праздник по правилам и чего не стоит делать в этот день