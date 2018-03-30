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В детских технопарках проведут гагаринские уроки 12 апреля
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В детских технопарках проведут гагаринские уроки 12 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В трех детских технопарках столицы, открытых на базе МГТУ имени Баумана, Московского политеха и технопарка «Мосгормаш», проведут гагаринские уроки. Бесплатные занятия пройдут 12 апреля в Международный день космонавтики.
Глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин отметил, что детские технопарки впервые подключатся к проекту «Гагаринский урок». Школьники в техннопарках смогут пообщаться с покорителями космоса, учеными, исследователями.
Юным посетителям расскажут о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции на орбите и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту.
Материалы к занятиям подготовил Мемориальный музей космонавтики. Гагаринский урок проводится 12 апреля в 81 стране мира.
В столице работает целая сеть детских технопарков, сейчас их уже 12. В них детей учат создавать компьютерную анимацию, моделировать летательные аппараты, создавать роботов и т.д.
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