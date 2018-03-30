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О космосе: в детских технопарках впервые проведут гагаринские уроки
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О космосе: в детских технопарках впервые проведут гагаринские уроки 

Mos.ru 26 минут назад
Фото: Mos.ru
В трех детских технопарках столицы, которые открыты на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского политеха и технопарка «Мосгормаш», впервые проведут гагаринские уроки. Бесплатные занятия состоятся в Международный день космонавтики — 12 апреля.
«Детские технопарки впервые подключаются к масштабному и значимому проекту «Гагаринский урок». У юных москвичей появится уникальная возможность поучаствовать в интересном и познавательном мероприятии, пообщаться с покорителями космоса, учеными, исследователями. Те из московских школьников, кто собирается в будущем связать свою жизнь с космонавтикой, получат дополнительную информацию об особенностях и вызовах непростых профессий в этой сфере», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
На Гагаринском уроке дети у знают о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции на орбите Земли и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту и обслуживанию космических кораблей.
Материалы к урокам в детских технопарках подготовил Мемориальный музей космонавтики. Занятия проведут российские космонавты. Программа будет опубликована на сайте Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
Гагаринский урок проводится 12 апреля в 81 стране мира. Детские сады и школы России начали организовывать такие занятия с 2017 года.
В городе создана сеть детских технопарков, сейчас их уже 12. В них школьников учат создавать компьютерную анимацию, моделировать летательные аппараты, создавать роботов и многому другому. Ведущие средние и высшие образовательные организации, резиденты технопарков, промышленные предприятия объединяют усилия, чтобы помочь обучающимся определиться с выбором профессии, а также подготовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных предприятий. Выпускники детских технопарков могут подписать отложенный трудовой договор с индустриальным партнером и прийти в эту компанию на работу после получения соответствующего образования.
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