День выборов президента РФ позволил городам Урала благоустроить территорию

Сумму выделили из областного бюджета на формирование комфортной городской среды. Большая часть от общей суммы в размере 445,6 млн рублей достанется Екатеринбурге , где на голосовании по благоустройству победил проект благоустройства набережной реки Исети. Вторым по счету станет Нижний Тагил, которому достанется 246 млн рублей. И третьим окажется Каменск-Уральский с выделением ему 89млн рублей. Не остаутся в накладе и другие уральские города: 33 млн рублей выделят Березовскому ГО, 52 млн рублей получит Краснотурьинск , 34 млн рублей достанется Волчанску, 27,5 млн рублей уйдет в Асбест . В списке имеются и другие населенные пункты: Ревда, Серов, Камышлов , Бисрть, Верхняя Пышма, Арамиль и другие МО Свердловской области.

«В рамках предоставленных субсидий в населенных пунктах Среднего Урала планируется реконструировать и привести в порядок 99 дворов и 36 общегородских пространств — тех мест массового отдыха, за первоочередное благоустройство которых уральцы высказались в ходе рейтингового голосования 18 марта», — сообщают в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Проект благоустройства территорий городских территорий на Среднем Урале осуществляется в рамках государственной пятилетней программы, поэтому к 2020 году планируется усовершенствовать более 40% дворов и территорий.