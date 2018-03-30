Ещё
День выборов президента РФ позволил городам Урала благоустроить территорию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День выборов президента РФ позволил городам Урала благоустроить территорию 

АиФ Урал 34 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Городам Среднего Урала министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области выделило 1,35 млрд рублей на благоустройство территории. В день выборов президента РФ уральцы голосовали за приоритетную участок благоустройства, сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
Сумму выделили из областного бюджета на формирование комфортной городской среды. Большая часть от общей суммы в размере 445,6 млн рублей достанется Екатеринбурге, где на голосовании по благоустройству победил проект благоустройства набережной реки Исети. Вторым по счету станет Нижний Тагил, которому достанется 246 млн рублей. И третьим окажется Каменск-Уральский с выделением ему 89млн рублей. Не остаутся в накладе и другие уральские города: 33 млн рублей выделят Березовскому ГО, 52 млн рублей получит Краснотурьинск, 34 млн рублей достанется Волчанску, 27,5 млн рублей уйдет в Асбест. В списке имеются и другие населенные пункты: Ревда, Серов, Камышлов, Бисрть, Верхняя Пышма, Арамиль и другие МО Свердловской области.
«В рамках предоставленных субсидий в населенных пунктах Среднего Урала планируется реконструировать и привести в порядок 99 дворов и 36 общегородских пространств — тех мест массового отдыха, за первоочередное благоустройство которых уральцы высказались в ходе рейтингового голосования 18 марта», — сообщают в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Проект благоустройства территорий городских территорий на Среднем Урале осуществляется в рамках государственной пятилетней программы, поэтому к 2020 году планируется усовершенствовать более 40% дворов и территорий.
АиФ Урал: последние новости
«Тайский вояж» уральского мэра заинтересовал нового прокурора Исторический особняк Ижболдиных в центре Екатеринбурга ждет реставрация В Екатеринбурге контрольную по математике сдали на «пять» 134 человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию79
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ263
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию84
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток36
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»45
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение