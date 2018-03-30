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У владелицы «Зимней Вишни» Юлии Богдановой прошли обыски
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У владелицы «Зимней Вишни» Юлии Богдановой прошли обыски 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
У генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой, которая является владелицей ТЦ «Зимняя Вишня», прошли обыски.
Об этом сообщает информагентство «ТАСС» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Также, как сообщает представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в ближайшее время Богдановой будет предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.
Напомним, следователи работают с чиновниками городской администрации, которые подписывали документы о вводе здания торгового центра в эксплуатацию. Они также могут стать фигурантами уголовного дела.
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