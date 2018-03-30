Росприроднадзор проверит видео с масштабным загрязнением приморской бухты

ВЛАДИВОСТОК , 30 мар — РИА Новости . Специалисты выехали в район Находки в Приморье для проверки информации о масштабном загрязнении бухты угольной пылью, сообщил РИА Новости дежурный Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

В соцсетях распространяется видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте в районе Находки. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют с поверхности воды водными потоками угольную пыль.

"Инспекторы выехали для опровержения или подтверждения данной информации", — рассказал дежурный.

В бухте работу ведут несколько стивидоров. Их комментариями РИА Новости пока не располагает.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Ранее сообщалось, что суд приостановил работу ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне.