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Клычков напомнил частным перевозчикам о «серых схемах»
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Клычков напомнил частным перевозчикам о «серых схемах» 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Вопросы обеспечения порядка и безопасности в сфере организации пассажирских перевозок и таксомоторной деятельности обсудили накануне, 29 марта, в правительстве Орловской области.
Совещание, в котором приняли участие руководителей предприятий-перевозчиков, руководство области и города, представители «Орелавтотранса» и «Орелтранссигнала» прошло в областной администрации.
В качестве проблем были выделена легализация таксомоторной деятельности, тарифная политика пригородного транспорта, отсутствие единой маршрутной транспортной сетки, несоблюдение перевозчиками графиков движения, качество транспортных услуг и их безопасность.
В настоящее время почти 98% пассажирских перевозок осуществляют частные компании. Рассматривая вопрос тарифной политики пригородных перевозчиков, Клычков заявил, что повышение тарифов будет рассматриваться только при условии повышения качества и безопасности услуг и при условии предоставления перевозчиком документов, которые подтверждают обоснованность расходов.
Врио отметил, что частники работают по «серым схемам», отказываясь платить рабочим легальную заработную плату, уходя от налогов. Исходя из этого, необходимо проводить регулярные проверки в сфере транспортных перевозок.
Также на совещании были обсуждены вопросы обслуживания льготников, междугородных перевозок и технического оснащения междугородных автобусов.
Сообщение Клычков напомнил частным перевозчикам о «серых схемах» появились сначала на РИА 57.
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