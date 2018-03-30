Как спасти прохожих от снега и льда на голову

Каждую весну в России падающие с крыш снег и лед травмируют и убивают людей. В этом году от падения наледи погибли 36-летняя жительница Подольска и трехлетний ребенок на Камчатке, пострадал мальчик 2008 года рождения в Кирове. Специальное средство для обработки крыш создал магистрант второго курса Института химии и экологии Вятского государственного университета (ВятГУ) Михаил Вохмянин. Если наносить эту жидкость на кровли домов, можно избавиться от образования сосулек и ледяных глыб. По словам разработчика, за шесть лет жизни и учебы в Кирове он сам чуть не пострадал от рухнувшего с крыши куска льда.

Мутная жидкость из переработанных бутылок

"Задались вопросом, почему так происходит, — рассказывает магистрант. — Потому что не убирают снег, поскольку снега очень много и приходится несколько раз за зиму нанимать альпинистов, которые будут его счищать. Относительно простой способ, которого может хватить надолго, — это чем-то покрывать крышу, чтобы вода не задерживалась и не успевала замерзать".

Существующие варианты защиты крыш от образования наледи, говорит Вохмянин, очень дорогие и вряд ли доступны для массового использования. Например, крыши можно обогревать с помощью специального кабеля или обрабатывать специальной жидкостью с дорогостоящим компонентом, который создает на поверхности что-то вроде антипригарного покрытия на сковороде.

"Нельзя просто так прийти в магазин, спросить: есть ли у вас, например, средство от наледи. Это очень редко [бывает в продаже], особенно для России, хотя мы находимся в таком климате, что это должно быть. Под заказ можно взять в двух-трех городах", — поясняет собеседник агентства.

Созданное в ВятГУ средство — это мутная жидкость, которая похожа на жидкий клей. Наносить ее можно на крышу из любого материала — металлическую, шиферную, черепичную, на деревянные поверхности. Состав ученый не раскрывает, но говорит, что жидкость состоит из органического растворителя, углеводородов и минеральных наполнителей.

"Сначала пришлось изучить, есть ли аналоги, найти примерный состав, а потом уже экспериментально пробовать и создавать. Этот состав отталкивает воду. Например, если парафином натереть доску, она будет отталкивать воду, и она не будет впитываться. Примерно по такому же принципу это работает", — рассказывает Михаил Вохмянин.

Один из компонентов разработанного средства — вещество, которое он получает в лаборатории из переработанных пластиковых бутылок. Предыдущий проект Михаила касался именно переработки пластиковой тары и создания средства защиты от коррозии. Покрытие было разработано, но пустить его в производство не удалось, потому что существует много аналогов, особенно для автомобилей, и они дешевые.

Как наладить производство

Средство против наледи можно наносить на крышу раз в год, хотя сейчас разработчик трудится над увеличением срока действия жидкости до двух-трех лет. Для обычной пятиэтажки потребуется около 200 литров средства.

"Если выражать в денежном эквиваленте, то это примерно со всеми работами 60–70 тысяч, и этого должно хватить на два года. К примеру, альпинисты за один вызов по уборке козырьков от снега возьмут 30–40 тысяч", — рассказывает Михаил.

Для нанесения средства на крышу нужно, чтобы в момент покрытия было сухо и чтобы поверхность не была ржавой. «Нужно покрывать не всю крышу, а где-то 30–40 сантиметров от края, чтобы как раз не задерживалась вода, чтобы она стекала и не замерзала на краю. И если нанести и через 10 минут пойдет дождь, жидкость не смоется за счет того, что хорошо держится на металле и на других покрытиях», — говорит разработчик.

Михаил планирует заявить разработку на конкурсе от фонда содействия инновациям «Старт», где размер гранта на исследование и разработки на первый год составляет 2 млн рублей.

"Есть нацеленность на то, чтобы по итогам первого года уже открывать небольшое предприятие и уже выпускать и продавать. И не нужно нацеливаться только на крыши, потому что очень много металлических объектов и других, которые обмерзают. Взять ту же железную дорогу зимой, вагоны, они, бывает, очень сильно обмерзают. Можно применять на опорах ЛЭП, можно на гидроэлектростанциях. Этот состав не помешает работе, он наносится тонким слоем", — рассказывает Михаил.

Частные инвесторы готовы поддержать проект на стадии организации производства. Вохмянин намерен не оформлять патент на рецептуру, которую могут найти и заимствовать конкуренты, а зарегистрировать свою разработку на предприятии, чтобы все секреты оставались только там. По его словам, предприятие для производства этого средства в больших объемах не требует больших вложений.

Пока Михаил проводит эксперименты на небольшом участке крыши своего университета, на которой действительно не задерживается снег по сравнению с соседним необработанным участком, на котором слой снега примерно в 20 сантиметров.

Полина Буянова