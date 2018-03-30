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В Ростове и Батайске снова нашли снаряды времен ВОВ
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В Ростове и Батайске снова нашли снаряды времен ВОВ 

Деловое сообщество 59 минут назад
Вчера, 29 марта, в Ростовской области были обнаружены сразу два боевых снаряда времен Великой Отечественной войны. Один из них нашли в Ростове-на-Дону на бульваре Комарова, 14/1, передает региональный департамент по предупреждению и ликвидации ЧС. Данные передали в военкоматы Ворошиловского и Октябрьского районов донской столицы, также была подана заявка на его ликвидацию.
Примерно в это же время аналогичную находку обнаружили в Батайске, у дома по адресу Самарское шоссе, 15. Была вызвана группа саперов, а район оцепили сотрудники правоохранительных органов.
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