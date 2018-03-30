Лучшие кадры фотографов Новосибирска: март-2018 

След Годзиллы
24 марта в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали провалился асфальт. Размеры провала таковы, что туда легко сможет поместиться пожарная машина. Горожане шутят: из дыры надо ждать Годзиллу.
Фото: Алексей Никитин, «Типичный Новосибирск»
Красота снежинки
О снежинках сложно писать, зато их очень интересно снимать. Кадр сделан в лесу Первомайского района, недалеко от больницы водников.
Фото: Андрей Пристяжнюк
Порядок и хаос
Снежинка в стебельках травы — это естественная композиция, уточняет фотограф. Гармония порядка, который воплощает собой четкая структура льда, и хаоса случайного сплетения нитей травы.
Фото: Андрей Пристяжнюк
Весенняя прогулка
Спонтанная фотосессия в парке «Городское начало». Молодой пес в кадре — золотистый ретривер по имени Джессика. Как и все животные, собака очень радуется весне.
Фото: Олег Терехин
Боевая леди
Воркшоп, посвященный Дню защитника Отечества. Однако мы не смогли пройти мимо этих замечательных фотографий, тем более, что выложены они были в марте.
Фото: Олег Терехин
Бухгалтер с гранатой
Этот снимок разрывает все шаблоны, которые сложились у нас в голове по поводу бухгалтеров — леди в строгом деловом костюме, кипой бумаг под мышкой и калькулятором на столе.
Фото: Олег Терехин
Планета Байкал
Нейронные сети живой планеты Байкал запечатлел новосибирский фотограф Сергей Заставкин. Это мартовский кадр 2013 года. По мнению автора, снимок воплощает всю гармонию и дух озера.
Фото: Serg Zastavkin
Серые лебеди
Лебеди-кликуны на незамерзающем озере Светлое Алтайского края — место их зимней кочевки. Как пояснил VN.ru орнитолог Алексей Яновский, особи на снимке еще не белые, поскольку молодые. Они станут белыми летом, когда сменят оперение в возрасте года.
Фото: Serg Zastavkin
Все связано!
Фестиваль уличного вязания «Все связано», который проходил 9 марта в Новосибирске. Кроме запутывания клубков ниток, рукодельники украсили вязаными изделиями площадь перед концертным залом имени А. М. Каца. Арт-объектами стали даже скамейки, перила и фонарные столбы.
Фото: Аркадий Уваров
С собакой и в каске
18 марта в стране проходили выборы Президента РФ. В Новосибирске участники голосования могли присоединиться к конкурсу #селфичеллендж2018. На снимке победитель конкурса селфи Дмитрий v_kacke со своей собакой Тепой.
Фото: Дмитрий v_kacke
Маршал в Новосибирске
Приглашенный гость фестиваля «Крымская весна» Александр Маршал. Концерт Маршала прошел 18 марта на площади Ленина и собрал пять тысяч человек.
Фото: Аркадий Уваров
«Каждый выбирает для себя»
Еще одна политическая фотография марта. Студенты новосибирских вузов приняли участие во флэшмобе в поддержку конкурса #селфичеллендж2018. Участники прочли по две строчки из стихотворения Юрия Левитанского «Каждый выбирает для себя».
Фото: Аркадий Уваров
Угостилась
Мохнатая жительница Первомайского района. Белочка пообедала семечками и хлебушком, которыми ее угостил фотограф. В благодарность за подарки согласилась позировать.
Фото: Андрей Пристяжнюк
В ожидании праздника
Фото сделано 7 марта, накануне празднования Международного женского дня. По задумке фотографа, снимок выражает томление, с которым женщины ждут потока внимания мужчин — он обрушивается на них в этот день.
Фото: Андрей Чернышов
Горечь поражения
Архивное фото. Это Всероссийский турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) 2017 года в СК «Север».
Фото: Андрей Чернышов
Огнедышащий человек
На улицах Новосибирска можно встретить и такое — огнедыщащие люди. Мероприятие посвящено проводам зимы.
Фото: Андрей Чернышов