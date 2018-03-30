Лучшие кадры фотографов Новосибирска: март-2018

След Годзиллы

24 марта в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали провалился асфальт. Размеры провала таковы, что туда легко сможет поместиться пожарная машина. Горожане шутят: из дыры надо ждать Годзиллу.

Красота снежинки

О снежинках сложно писать, зато их очень интересно снимать. Кадр сделан в лесу Первомайского района, недалеко от больницы водников.

Фото: Андрей Пристяжнюк

Порядок и хаос

Снежинка в стебельках травы — это естественная композиция, уточняет фотограф. Гармония порядка, который воплощает собой четкая структура льда, и хаоса случайного сплетения нитей травы.

Фото: Андрей Пристяжнюк

Весенняя прогулка

Спонтанная фотосессия в парке «Городское начало». Молодой пес в кадре — золотистый ретривер по имени Джессика. Как и все животные, собака очень радуется весне.

Боевая леди

Воркшоп, посвященный Дню защитника Отечества. Однако мы не смогли пройти мимо этих замечательных фотографий, тем более, что выложены они были в марте.

Фото: Олег Терехин

Бухгалтер с гранатой

Этот снимок разрывает все шаблоны, которые сложились у нас в голове по поводу бухгалтеров — леди в строгом деловом костюме, кипой бумаг под мышкой и калькулятором на столе.

Фото: Олег Терехин

Планета Байкал

Нейронные сети живой планеты Байкал запечатлел новосибирский фотограф Сергей Заставкин. Это мартовский кадр 2013 года. По мнению автора, снимок воплощает всю гармонию и дух озера.

Фото: Serg Zastavkin

Серые лебеди

Лебеди-кликуны на незамерзающем озере Светлое Алтайского края — место их зимней кочевки. Как пояснил VN.ru орнитолог Алексей Яновский , особи на снимке еще не белые, поскольку молодые. Они станут белыми летом, когда сменят оперение в возрасте года.

Фото: Serg Zastavkin

Все связано!

Фестиваль уличного вязания «Все связано», который проходил 9 марта в Новосибирске. Кроме запутывания клубков ниток, рукодельники украсили вязаными изделиями площадь перед концертным залом имени А. М. Каца. Арт-объектами стали даже скамейки, перила и фонарные столбы.

Фото: Аркадий Уваров

С собакой и в каске

18 марта в стране проходили выборы Президента РФ. В Новосибирске участники голосования могли присоединиться к конкурсу #селфичеллендж2018. На снимке победитель конкурса селфи Дмитрий v_kacke со своей собакой Тепой.

Фото: Дмитрий v_kacke

Маршал в Новосибирске

Приглашенный гость фестиваля «Крымская весна» Александр Маршал . Концерт Маршала прошел 18 марта на площади Ленина и собрал пять тысяч человек.

Фото: Аркадий Уваров

«Каждый выбирает для себя»

Еще одна политическая фотография марта. Студенты новосибирских вузов приняли участие во флэшмобе в поддержку конкурса #селфичеллендж2018. Участники прочли по две строчки из стихотворения Юрия Левитанского «Каждый выбирает для себя».

Фото: Аркадий Уваров

Угостилась

Мохнатая жительница Первомайского района. Белочка пообедала семечками и хлебушком, которыми ее угостил фотограф. В благодарность за подарки согласилась позировать.

Фото: Андрей Пристяжнюк

В ожидании праздника

Фото сделано 7 марта, накануне празднования Международного женского дня. По задумке фотографа, снимок выражает томление, с которым женщины ждут потока внимания мужчин — он обрушивается на них в этот день.

Горечь поражения

Архивное фото. Это Всероссийский турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) 2017 года в СК «Север».

Фото: Андрей Чернышов

Огнедышащий человек

На улицах Новосибирска можно встретить и такое — огнедыщащие люди. Мероприятие посвящено проводам зимы.

Фото: Андрей Чернышов