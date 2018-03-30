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Чайка надеется, что все ТЦ проверят в течение месяца
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Чайка надеется, что все ТЦ проверят в течение месяца 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка надеется, что все ТЦ в России проверят в течение месяца, такое поручение было дано после трагических событий в Кемерово, сообщает ведомство в пятницу.
Чайка заявил об этом на совещании в Екатеринбурге.
"Он напомнил о своем поручении прокурорам на местах проверить все торговые центры в стране, а также отметил, что в определенные субъекты для координации действий региональных прокуратур направлены представители центрального аппарата. Генпрокурор России рассчитывает на то, что в течение месяца эта работа будет завершена", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Чайка также заверил, что прокуроры применяют весь комплекс мер, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности виновных лиц.
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