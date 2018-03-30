Жители поселка Южный жалуются на огромную лужу на дороге

Оренбуржцы жалуются на огромную лужу, которая каждый год возникает на улице Карачинской в поселке Южный

Как сообщает РИА56, талые воды наполняют десятки ям, так появляется водное препятствие площадью около 100 квадратных метров. Некоторые автомобилисты объезжают лужу по территории автозаправочной станции, а пешеходы с трудом добираются остановку, так как на этом участке улицы нет тротуара.

Местные жители обратились в муниципальный диспетчерский центр, заявку пообещали передать в спецорганизацию, которая поможет решить проблему.