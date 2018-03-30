Ещё
Жители поселка Южный жалуются на огромную лужу на дороге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители поселка Южный жалуются на огромную лужу на дороге 

АиФ-Оренбург 45 минут назад
Оренбуржцы жалуются на огромную лужу, которая каждый год возникает на улице Карачинской в поселке Южный.
Как сообщает РИА56, талые воды наполняют десятки ям, так появляется водное препятствие площадью около 100 квадратных метров. Некоторые автомобилисты объезжают лужу по территории автозаправочной станции, а пешеходы с трудом добираются остановку, так как на этом участке улицы нет тротуара.
Местные жители обратились в муниципальный диспетчерский центр, заявку пообещали передать в спецорганизацию, которая поможет решить проблему.
АиФ-Оренбург: последние новости
Каждый день - великий. Как провести Вербное воскресение и Страстную неделю? Кто травит в Оренбурге бездомных животных? Документы за чашку чая. Чем жила Хлебно-Соляная площадь?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию80
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ265
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию86
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток36
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»45
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение