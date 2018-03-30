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Подбросил наркотики и изготовил фальшивое досье. Ревнивый полицейский из ЕАО пытался избавиться от соперника
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Подбросил наркотики и изготовил фальшивое досье. Ревнивый полицейский из ЕАО пытался избавиться от соперника 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
БИРОБИДЖАН, 30 марта, ФедералПресс. Суд в Еврейской автономной области отправило за решетку бывшего полицейского. Он на почве ревности подбросил своему сопернику наркотики и боеприпасы.
По данным следствия, бывший сотрудник полиции совершил пять преступлений из чувства ревности. Сначала он воспользовался автоматизированным банком данных и внес туда ложную информацию о личности конкурента. Досье он передал возлюбленной, однако соперник пришел с заявлением в полицейский участок, после чего было возбуждено уголовное дело. После этого бывший сыщик подкинул в машину конкурента наркотики и патроны, а затем сообщил ГИБДД о якобы имевших место преступлениях. Теперь злоумышленнику предстоит отбыть семилетний тюремный срок, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Еврейской автономной области.
Как писала «Русская планета», житель британского графства Кент Дэвид Хьюз, узнав, что скоро умрет, решил заранее устроить прощальную вечеринку. Он пригласил на нее родственников, знакомых, коллег. Своих гостей он собирается развлекать дискотекой с музыкой 70-80-х годов прошлого века, лотерей и викториной с денежными призами, а также хорошенько угостить.
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