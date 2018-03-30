Под Волгоградом летом ликвидируют опасный пруд-накопитель

Опасный пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области пообещали ликвидировать в июне.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 29 марта в Светлом Яру прошло межведомственное совещание с участием замгубернатора Василия Иванова , посвященное региональное схеме обращения с ТКО и решению проблемы, связанной с накопленным в районе экологическим ущербом.

Отметим, что регион условно поделен на семь кластеров. В каждом из них должен быть полигон для отходов. В волгоградский кластер входят Волгоград , Светлоярский Октябрьский, Котельниковский, Городищенский, Дубовский и Иловлинскиу районы. «Это один из четырех кластеров, который полностью обеспечен объектами размещения отходов на лицензированных полигонах ТКО», — заявили в облкомприроды. Совсем скоро новый полигон организуют и в Светлоярском районе.

Напомним, что ранее в пруд сбрасывали отходы первого и второго классов — хлорорганику. В настоящее время его засыпают отходами третьего и четвертого классов вместе с сорбентами.