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Под Волгоградом летом ликвидируют опасный пруд-накопитель
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Под Волгоградом летом ликвидируют опасный пруд-накопитель 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Опасный пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области пообещали ликвидировать в июне.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 29 марта в Светлом Яру прошло межведомственное совещание с участием замгубернатора Василия Иванова, посвященное региональное схеме обращения с ТКО и решению проблемы, связанной с накопленным в районе экологическим ущербом.
Отметим, что регион условно поделен на семь кластеров. В каждом из них должен быть полигон для отходов. В волгоградский кластер входят Волгоград, Светлоярский Октябрьский, Котельниковский, Городищенский, Дубовский и Иловлинскиу районы. «Это один из четырех кластеров, который полностью обеспечен объектами размещения отходов на лицензированных полигонах ТКО», — заявили в облкомприроды. Совсем скоро новый полигон организуют и в Светлоярском районе.
Напомним, что ранее в пруд сбрасывали отходы первого и второго классов — хлорорганику. В настоящее время его засыпают отходами третьего и четвертого классов вместе с сорбентами.
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