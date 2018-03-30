В опросе о запрете снегоходов на Иремеле пока лидирует нейтральный вариант

Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии запустила 26 марта голосование на официальной странице в социальной сети на тему «Надо ли запретить проезд на снегоходах в Природном парке „Иремель“? Первые пять дней голосования показали, что сторонников полного запрета пока только треть.

Почти 50% проголосовавших считают, что проезд на снегоходах на горе надо ограничить и разрешать только по определенным утвержденным маршрутам.

32% высказались за полный запрет.

18,5% считают, что снегоходы вообще не надо запрещать.

Всего на 30 марта проголосовало 1415 человек. Голосование продолжается на странице дирекции.

Напомним, 22 февраля Башкирская природоохранная прокуратура внесла в адрес Дирекции по ООПТ представление о запрете передвижения механических транспортных средств по территории природного парка, в том числе снегоходов, не связанных с функционированием природного парка „Иремель“.

Запрет был принят со ссылкой на Федеральный закон „Об особо охраняемых природных территориях“ и вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей не одобрили запретительную меру, считая, что запрет перекроет поток туристов, меньшая часть поддержали, аргументируя тем, что „нечем дышать на подъеме“ из-за потока транспорта.

»То есть закрыли доступ на нашу легендарную святыню людям: пожилым, детям, инвалидам… Смогут подняться только люди физически крепкие и тренированные, и то только со стороны села Тюлюк Челябинской области . Природный прокурор выслужился. Теперь фактически он один и будет на Иремель на снегоходе кататься, проверять выполнение своего запрета» — высказывал мнение владелец туристической базы Николай Кочнев

«Снегоходы нужны лишь для того, чтобы содержать зимой тропы. А также по квоте доставлять людей с ограниченными возможностями. Даже не пенсионеров, а инвалидов. Все остальные, если хотят побывать на Иремеле, пусть идут своим ходом. Это полезно и очень даже приятно. А если сил не хватает — тренируйся дома. Вообще в поднявшемся стенании никакой причины не вижу. От границы парка до плато всего 7 км, это на самом деле очень небольшое расстояние, всего лишь в полтора раза больше суточной двигательной потребности для человека. И уж никакой не экстрим», — считает руководитель турфирмы Валерий Кузнецов

В Минэкологии РБ сейчас обсуждается сложившаяся ситуация. При принятии решения будут соблюдены как природоохранное законодательство, так и мнения посетителей горы, сообщает пресс-служба ведомства.