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В опросе о запрете снегоходов на Иремеле пока лидирует нейтральный вариант
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В опросе о запрете снегоходов на Иремеле пока лидирует нейтральный вариант 

АиФ-Уфа 53 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии запустила 26 марта голосование на официальной странице в социальной сети на тему «Надо ли запретить проезд на снегоходах в Природном парке „Иремель“? Первые пять дней голосования показали, что сторонников полного запрета пока только треть.
Почти 50% проголосовавших считают, что проезд на снегоходах на горе надо ограничить и разрешать только по определенным утвержденным маршрутам.
32% высказались за полный запрет.
18,5% считают, что снегоходы вообще не надо запрещать.
Всего на 30 марта проголосовало 1415 человек. Голосование продолжается на странице дирекции.
Напомним, 22 февраля Башкирская природоохранная прокуратура внесла в адрес Дирекции по ООПТ представление о запрете передвижения механических транспортных средств по территории природного парка, в том числе снегоходов, не связанных с функционированием природного парка „Иремель“.
Запрет был принят со ссылкой на Федеральный закон „Об особо охраняемых природных территориях“ и вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей не одобрили запретительную меру, считая, что запрет перекроет поток туристов, меньшая часть поддержали, аргументируя тем, что „нечем дышать на подъеме“ из-за потока транспорта.
»То есть закрыли доступ на нашу легендарную святыню людям: пожилым, детям, инвалидам… Смогут подняться только люди физически крепкие и тренированные, и то только со стороны села Тюлюк Челябинской области. Природный прокурор выслужился. Теперь фактически он один и будет на Иремель на снегоходе кататься, проверять выполнение своего запрета» — высказывал мнение владелец туристической базы Николай Кочнев.
«Снегоходы нужны лишь для того, чтобы содержать зимой тропы. А также по квоте доставлять людей с ограниченными возможностями. Даже не пенсионеров, а инвалидов. Все остальные, если хотят побывать на Иремеле, пусть идут своим ходом. Это полезно и очень даже приятно. А если сил не хватает — тренируйся дома. Вообще в поднявшемся стенании никакой причины не вижу. От границы парка до плато всего 7 км, это на самом деле очень небольшое расстояние, всего лишь в полтора раза больше суточной двигательной потребности для человека. И уж никакой не экстрим», — считает руководитель турфирмы Валерий Кузнецов.
В Минэкологии РБ сейчас обсуждается сложившаяся ситуация. При принятии решения будут соблюдены как природоохранное законодательство, так и мнения посетителей горы, сообщает пресс-служба ведомства.
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