Обзор московских событий в СМИ за 30 марта

«Коммерсантъ». Шакро Молодого подготовили к лидерству в преступном сообществе Никулинский суд Москвы приговорил одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве «воров в законе» Захария Калашова. ссылка

«Коммерсантъ». Целевое обучение переводят на госзаказ Отношения работодателей и выпускников вузов будут детально регламентированы. ссылка

«Известия» . В Дубне изучат свойства вещества в нейтронных звездах Это даст информацию об эволюции Вселенной. ссылка

«Известия». «Крупнейшие физики мира вместе росли в Протвино » Почему мегапроекты в ядерных исследованиях невозможны без России . ссылка

Российская газета ». Взяли на колесах В Подмосковье наркокурьер пытался провезти 30 кг отравы. ссылка

«Российская газета». Завершена реконструкция второго блока Курьяновских очистных сооружений Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции Курьяновских систем очистных сооружений на юго-востоке столицы. ссылка

«Российская газета». «Ласточкины» гнезда У аэроэкспрессов в Москве могут появиться новые остановки. ссылка

«Российская газета». Помощь уже в пути В Москве начали обучать музейных волонтеров. ссылка

«Российская газета». Вымогал миллионы Суд в Москве вынес приговор фигурантам громкой криминальной истории. ссылка

«Российская газета». Поедем в Бирюлево Новая линия приведет метро еще в пять районов Москвы. ссылка

«Российская газета». Синее «Царицыно» В Москве пройдет фестиваль в поддержку аутистов. ссылка

Московский комсомолец ». Шакро Молодой и Итальянец заранее знали свой приговор: «Историю перекроим» Об этом они сообщили журналистам перед началом оглашения. ссылка

«Московский комсомолец». Второй матч в обновленных «Лужниках» прошел на высшем уровне Организаторы учли все ошибки предыдущей встречи. ссылка

«Московский комсомолец». Из парка на юго-востоке Москвы пропала уникальная скамейка Таинственное исчезновение подарка мэра Братиславы возмутило москвичей. ссылка

РБК Daily ». Четвертый срок Шакро Вынесен приговор Захарию Калашову и его подельникам. ссылка

Независимая газета ». Вторая проверка «Лужников» прошла успешно Игра Россия-Бразилия продемонстрировала готовность главной арены страны принимать матчи самого высокого уровня. ссылка

«Труд». Бомба внутри МХТ им. А. Чехова не рванула. Хотя, похоже, готовилась Сергей Женовач призвал быть очень внимательными к судьбам людей театра. ссылка

«Труд». Ослепительный миг Сегодня мы прощаемся с Олегом Анофриевым . ссылка

«Труд». Учиться жить никогда не поздно Правительство Москвы запустило пилотный проект «Активное долголетие». ссылка

Московская правда ». Зеркальный подземный переход возвели на Мичуринском проспекте Подземный переход с зеркальной стеной связывает станцию метро «Мичуринский проспект» с вестибюлем на нечетной стороне одноименного проспекта. ссылка

«Московская правда». Обитателей Московского зоопарка переводят в летние вольеры С 1 апреля часть животных столичного зоосада переедут из «зимних квартир» в открытые вольеры. ссылка

«Московская правда». Завершена реконструкция двух блоков Курьяновских очистных сооружений Комплекс мер по очистке на Курьяновских сооружениях позволил улучшить качество жизни до 2 млн жителей южных и юго-восточных районов Москвы. ссылка

«Московская правда». В Москве не будут повышать тарифы на велопрокат В новом велосезоне стоимость проката велосипедов останется прежней. ссылка

«Московская правда». На Бирюлевской линии метро появится шесть станций Станции «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное» построят на новой Бирюлевской линии. ссылка

«Вечерняя Москва». Столичным автомобилистам порекомендовали не менять зимнюю резину до конца апреля В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы. ссылка

«Вечерняя Москва». Застройщики готовы к спросу 29 марта в Гостином дворе стартовала выставка «Недвижимость от лидеров». ссылка

«Вечерняя Москва». Успешная проверка Прокуратура и спасатели провели учебную эвакуацию в одном из крупнейших торговых комплексов столицы. ссылка

«Вечерняя Москва». «Магистраль» увеличат до 800 автобусов Число автобусов сети «Магистраль» увеличат до 800 штук. ссылка

«RT». В подмосковном ТЦ из-за проблем с сигнализацией закрыли три кинозала В подмосковном торговом центре (ТЦ) «Мега Белая дача» из-за проблем с пожарной сигнализацией закрыли три кинозала. ссылка